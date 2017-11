POL-OG: Lahr - Polizist nach Personenkontrolle leicht verletzt

Lahr (ots) - Bei einer Personenkontrolle am Donnerstagmittag am Bahnhof in Lahr nahm eine Zivilstreife des Polizeireviers Lahr einen 34 Jahre alten Mann genauer unter die Lupe. Verdächtige Gerüche aus dem mitgeführten Rucksack des Kontrollierten ließen die Beamten stutzig werden. Als die Ordnungshüter der Herkunft des markanten Duftes nachgehen wollten, schnappte sich der 34-Jährige seinen Rucksack, schlug wild um sich und rannte davon. Während seiner Flucht stürzte der Mann ohne Fremdeinwirkung und konnte gegen 13 Uhr vorläufig festgenommen werden. Die Polizisten mussten allerdings enorme Kraft aufbringen und letztlich auch Verstärkung anfordern, um den renitenten Mittdreißiger bändigen zu können. Bis zum Eintreffen einer weiteren Streife kamen zwei Bahnbedienstete zu Hilfe. Im Zuge der Festnahme erlitt ein Polizeibeamter leichte Verletzungen. Das Verhalten des Festgenommenen erklärte sich bei der späteren Durchsuchung seines Rucksacks, worin schließlich über 15 Gramm Marihuana aufgefunden werden konnte. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell