POL-OG: Baden-Baden - Unfall, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) - Ein Schaden von circa 2.000 Euro wurde durch die Kollision zweier Autos am späten Donnerstag gegen 21.45 Uhr verursacht. Eine 19 Jahre alte Nissan-Fahrerin wartete verkehrsbedingt mit ihrem Auto an der Ampelanlage der Lange Straße zur Einmündung Fürstenbergallee, als ein Unbekannter mit seinem Auto rückwärts über die Fürstenbergallee auf die Langestraße fuhr und gegen den Nissan prallte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Unbekannte die Örtlichkeit. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen weißen oder hellen Transporter mit einem Pritschenaufbau handelt. Personen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 07221 68-0, in Verbindung zu setzen.

