POL-OG: Rastatt - Schaufensterscheibe beschädigt

Rastatt (ots) - Unbekannte haben in den frühen Mittwochmorgenstunden die Schaufensterscheibe eines Friseursalons in der Ottersdorfer Straße beschädigt. Die Hintergründe des Treibens sind unklar. Fest steht hingegen, dass an der Verglasung eine Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden sein dürfte. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

