POL-OG: Kuppenheim - Spielautomat aufgebrochen

Kuppenheim (ots) - Nach ersten Einschätzungen dürften zwei unbekannte Männer für den Einbruch in ein Bistro in der Bahnhofstraße in den frühen Donnerstagmorgenstunden verantwortlich sein. Die ungebetenen Gäste hatten zuvor ein Fenster der Toilette des Ladens aufgehebelt, um so in das Innere zu gelangen. Hier machte sich das Duo dann gegen etwa 3 Uhr gewaltsam an einem Spielautomaten zu schaffen. Mit Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro gelang ihnen anschließend die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau erhoffen sich nun anhand von Videoaufzeichnungen Hinweise über die Unbekannten zu erlangen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell