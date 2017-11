POL-OG: Kappelrodeck - Frontalzusammenstoß

Achern (ots) - Am Donnerstagabend, kurz nach 21 Uhr, fuhr ein 24-jähriger mit seinem Pkw Ford auf der L 87 von Kappelrodeck in Richtung Achern. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und übersteuerte nach links. Deshalb geriet der Pkw ins Schleudern und prallte frontal gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Kia. Der Ford schleuderte weiter und blieb schließlich in einer Wiese neben der Fahrbahn liegen. Der Kia blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und wurde in eine Klinik eingeliefert. Die entgegenkommende 25-jährige Kia-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 EUR. Die L 87 war für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn bis kurz nach Mitternacht gesperrt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Kappelrodeck und zwei Streifen des Polizeireviers Achern. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden.

