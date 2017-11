POL-OG: Renchen - Fußgängerin bei Verkehrsunfall getötet

Achern (ots) - Am Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr, ereignete sich in Renchen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 75-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Hauptstraße an einer Fußgängerampel von einem in Richtung Appenweier fahrenden Pkw erfasst wurde. Hierbei wurde die Fußgängerin so schwer verletzt, dass sie an der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallaufnahme erfolgt durch Beamte des Verkehrskommissariats Offenburg. Aktuell ist die Ortsdurchfahrt Renchen, B 3, wegen Unfallaufnahme noch gesperrt.

