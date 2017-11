POL-OG: Bühl, Ottersweier, B3 - Zu schnell in der Baustelle

Bühl, Ottersweier (ots) - Vielen Pendlern ist die Baustelle auf der Bundesstraße 3 im Bereich Bühl/Ottersweier nicht nur bekannt, sondern vielleicht auch ein Ärgernis auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit oder abends zurück. Für die Arbeiter dort ist sie aufgrund der teilweise gefahrenen Geschwindigkeiten mancher Verkehrsteilnehmer ein gefährliches Pflaster. Die Baustelle ist auf einer Spur in Richtung Achern befahrbar, diese weist jedoch lediglich eine Breite von 2,75 Meter auf. Daher wurde, vor allem auch zum Schutz der dort tätigen Arbeiter, das Tempo auf 30 km/h beschränkt. Um die Einhaltung des Tempolimits zu überwachen, wurden durch Beamte der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Das erschreckende Ergebnis vom vergangenen Mittwochnachmittag ergab, dass in wenigen Stunden über 60 Fahrzeugführer mit Geschwindigkeiten bis annähernd 70 km/h gemessen wurden. Um eine weitere Gefährdung der dortigen Arbeiter zu verringern, werden auch in der Zukunft Messungen durchgeführt.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell