POL-OG: Haslach - Alkoholfahrt beendet

Haslach (ots) - Die auffällige Fahrweise eines Autofahrers erregte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem östlichen Wohngebiet von Haslach die Aufmerksamkeit einer Streife des örtlichen Polizeireviers. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des VW-Fahrers konnte gegen 0:25 Uhr ein Wert von beinahe zwei Promille festgestellt werden. Nach einer Blutentnahme konnte der Mann in die Obhut seiner Ehefrau übergeben werden. Neben einer entsprechenden Strafanzeige wurde der Führerschein des Mannes einbehalten.

