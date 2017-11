POL-OG: Lahr - Mit Drogen am Steuer

Lahr (ots) - Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Lahr wurde am Mittwoch einem 25-Jährigen zum Verhängnis. Als der junge Mann seinen Audi gegen 17 Uhr in die Kontrollstelle in der Geroldsecker Vorstadt steuerte, nahmen ihn die Ordnungshüter genauer unter die Lupe. Ein positiv verlaufener Drogentest führte zu einer Blutentnahme und zur Untersagung der Weiterfahrt.

