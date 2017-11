POL-OG: Hornberg - Zigarettenautomaten aufgebrochen, Zeugen gesucht

Hornberg (ots) - Seit Montag kam es im Bereich des Hornberger Stadtgebiets zu zwei Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Im ersten Fall wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Zigarettenautomat in der Postwiese von bislang Unbekannten aufgehebelt und das vorhandene Bargeld entwendet. Die Zigaretten wurden dabei vor Ort belassen. Im anderen Fall konnte ein Anwohner der Poststraße am Donnerstag gegen vier Uhr morgens drei männliche Personen dabei beobachten, wie diese einen Zigarettenautomat aufschweißten. Als er die Unbekannten ansprach, traten sie die Flucht an. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Wolfach unter der Telefonnummer 07834 8357-0 in Verbindung zu setzen.

