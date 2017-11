POL-OG: Hausach - Einbrüche in Firmen

Hausach (ots) - In der Nacht auf Mittwoch trieb ein bislang Unbekannter sein Unwesen in der Vorlandstraße. Mitarbeiter beziehungsweise Inhaber zweier dort ansässiger Firmen mussten bei Arbeitsbeginn am Morgen feststellen, dass eingebrochen wurde. Der Eindringling schlug in beiden Fällen ein Fenster ein, um in das jeweilige Gebäude zu gelangen. Unter anderem nutzte er ein abgestelltes Firmenfahrzeug als Aufstiegshilfe, um über einen Balkon einzusteigen. In den Büroräumen beider Unternehmen konnte der Dieb Bargeld erbeuten. Der angerichtete Sachschaden dürfte den Wert des Diebesguts allerdings übersteigen. Die Ermittlungen zu den Einbrüchen führen die Beamten des Polizeipostens Wolfach. Für die Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen.

