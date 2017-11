POL-OG: Au am Rhein - Besitzer entwendeter Fahrräder gesucht

8 weitere Medieninhalte

Au am Rhein (ots) - Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim führen derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen einen 28 Jahre alten Mann. Der Asylbewerber steht im Verdacht, in mehreren Fällen Fahrräder entwendet zu haben. So konnten im Zuge der Recherchen in seiner Unterkunft in der Elchesheimer-Straße drei Velos sichergestellt werden, welche in der Nacht zum 22. Oktober im Umfeld des Clubhauses eines Sportvereins in der Oberwaldstraße abhandengekommen waren. Nachdem am Dienstag dieser Woche der letzte Bewohner die betreffende Unterkunft verlassen musste, konnten im Rahmen einer zeitgleich stattfindenden Durchsuchung weitere Fahrräder entdeckt werden, die den mutmaßlichen Taten des 28-Jährigen zugeschrieben werden. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach den Besitzern der insgesamt zehn ´Drahtesel´. Wem gehört eines der abgebildeten Räder? Hinweise werden an die Telefonnummer: 07222 761-0 erbeten.

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

