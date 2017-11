POL-OG: Renchen - 19-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt

Renchen (ots) - Ein 19-Jähriger hat sich am Mittwochnachmittag bei Arbeiten auf einer Baustelle in der Straße ´Im Birnenfeld´ verletzt. Der junge Mann war gegen 13.45 Uhr auf der Diele eines Gerüsts auf Höhe des ersten Stockwerks ausgerutscht und danach mehrere Meter in die Tiefe gefallen. Hierbei zog er sich Verletzungen zu, die nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort im Ortenauklinikum versorgt wurden.

