POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Dreister Dieb

Bad Peterstal (ots) - Wenn auch mit wenig Aussichten auf Erfolg - das Vorgehen eines noch unbekannten Trickdiebes am Mittwochvormittag in der Schwarzwaldstraße kann als dreist beschrieben werden. Der Langfinger hatte sich gegen 10.15 Uhr unweit eines Pflegeheims an einen Radfahrer gewandt und sich in gebrochenem Deutsch nach dem Weg in Richtung des Bahnhofes erkundigt. Hierbei gelang es dem Unbekannten, dem angesprochenen Senior eine Mappe mitsamt Sparbuch aus dem Fahrradkorb zu entwenden und zu verschwinden. Ein größerer Schaden dürfte jedoch ausbleiben. Der Bestohlene handelte umsichtig und veranlasste die sofortige Sperrung des Kontos. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Oppenau dauern an.

