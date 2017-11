POL-OG: Rheinau, Freistett - Einbruch

Rheinau (ots) - Unbekannte machten im Verlauf des frühen Mittwochabends in einem Anwesen im östlichen Bereich von Freistett Beute. Die Langfinger hebelten im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 20.20 Uhr zunächst die Tür zu einem Wintergarten auf, wonach sie dann eine verglaste Wohnzimmertür mit einem Pflasterstein einwarfen. So gelang es den Einbrechern, die Tür zu entriegeln und diversen Schmuck und Bargeld zu ergaunern. Die Höhe des so entstandenen Diebstahlschadens dürfte nach ersten Erkenntnissen knapp im vierstelligen Bereich liegen. Die Beamten des Polizeipostens Rheinau haben die Ermittlungen aufgenommen.

