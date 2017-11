POL-OG: Kehl - Radfahrer schwer verletzt

Kehl (ots) - Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin kam es am Mittwochmorgen gegen 7:40 Uhr in Kehl. Die 22 Jahre alte Fahrerin eines Ford war zu diesem Zeitpunkt auf der Karlstraße in südlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Kanzmattstraße überfuhr sie die dortige Stoppstelle ohne anzuhalten und stieß im Kreuzungsbereich mit einem 48 Jahre alten Radfahrer zusammen, der ihren Weg von links nach rechts kreuzte. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in das Klinikum Kehl gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.300 Euro.

