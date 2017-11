POL-OG: Kuppenheim - Trickdiebstahl

Kuppenheim (ots) - Eine 86-Jährige wurde am Mittwochmorgen gegen 11:30 Uhr vor einer Bankfiliale in der Friedrichstraße von einer bisher Unbekannten überrumpelt. Die Rentnerin war gerade in ihr Auto gestiegen, als sie von einer ihr fremden Person angesprochen wurde. Mit der Bitte, sich an einer Unterschriftenaktion für mehr Behindertenparkplätze zu beteiligen, lenkte die Unbekannte die Seniorin ab und nahm eine auf dem Beifahrersitz liegende Ledermappe an sich. In dieser befanden sich eine Bankkarte sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag. Die unbekannte dunkelhaarige Frau wurde auf etwa 30 Jahre geschätzt. Sie hatte eine sehr schmale Statur und sprach gebrochen Deutsch. Hinweise zu der Unbekannten nehmen die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Kuppenheim unter der Telefonnummer 07222 47002 entgegen.

