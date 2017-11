POL-OG: Lahr - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Lahr (ots) - Bereits am vergangenen Montagmorgen (13. November) ist ein 12 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad bei der Überquerung eines Fußgängerüberwegs von einem Auto angefahren worden. Das Kind war gegen 7.20 Uhr auf der Goethestraße unterwegs und wollte die Straße im Bereich des Kreisverkehrs zur Kaiserstraße fahrenderweise queren. Hierbei wurde er von einem bislang unbekannten Autofahrer am Hinterrad erfasst und zu Boden geschleudert. Glücklicherweise erlitt der 12-Jährige lediglich leichte Verletzungen, die er später bei seinem Hausarzt behandeln ließ. Der Flüchtige, bei dem es sich um den Fahrer eines roten Toyota gehandelt haben könnte, fuhr in Richtung Urteilsplatz weiter und ließ den verletzten Jungen zurück. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung zum Fluchtfahrzeug und dessen Fahrer. Ferner bitten die Ermittler darum, dass sich die Frau, die sich in Begleitung ihrer Tochter um den angefahrenen Radler kümmerte, unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 zu melden.

