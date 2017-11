POL-OG: Oberharmersbach - Falscher Mitarbeiter

Oberharmersbach (ots) - Der vermeintliche Mitarbeiter eines Kommunikationsanbieters klingelte am Dienstag kurz nach 14 Uhr bei einer Bewohnerin der Straße `Hagenbach´ und versuchte unter dem Vorwand nach dem Telefonanschluss schauen zu müssen, ins Haus zu gelangen. Da der Hausherrin aber kein Auftrag bekannt war, ließ sie den Mann nicht in das Anwesen. Die telefonische Nachfrage bei der Firma ergab, dass dort kein Auftrag existierte. Inwiefern ein silberner VW-Caddy, der im Umfeld beobachtet wurde, in diesem Zusammenhang steht, ist nun auch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach.

Die Polizei rät, dass bei solchen Besuchen im Zweifelsfall mit dem Unternehmen Kontakt aufgenommen werden sollte, mit dem der Bewohner den Vertrag unterhält. Im Zweifelsfall lassen Sie sich telefonisch kontaktieren und bitten Sie um eine Terminbestätigung. Bleiben Sie misstrauisch und aufmerksam gegenüber Unbekannten, wenn Ihnen kein Termin bekannt ist und lassen sie sich einen Dienstausweis vorzeigen. Lassen sie nur Dienstleister und Arbeiter in ihr Haus, wenn Sie diesen selbst oder ihr Vermieter bestellt haben. Zur Vorbeugung von Missverständnissen vereinbaren sie mit ihrem Vermieter, dass keine Dienstleister oder Arbeiter ohne ihr Wissen bestellt werden. Überprüfen sie in Ruhe die Angaben, die die Person Ihnen gegenüber macht und lassen sie sich dabei nicht unter Druck setzen. Wenn Sie sich unsicher sind ziehen Sie eine Vertrauensperson, beispielsweise einen Nachbarn hinzu. Bei dem Verdacht einer Straftat rufen sie bitte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110 an.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell