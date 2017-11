POL-OG: Rheinau, Memprechtshofen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Rheinau, Memprechtshofen (ots) - Noch unbekannte Einbrecher gelangten zwischen Montag- und Dienstagnachmittag über die Terrasse und eine eingeworfene Scheibe in ein Einfamilienwohnhaus in der Hebelstraße. Nachdem die ungebetenen Besucher die Räumlichkeiten durchsucht hatten, gelang ihnen die Flucht. Die mutmaßlich selben Täter dürften auch für einen versuchten Einbruch im selben Zeitraum in der Moscheroschstraße verantwortlich sein. Hier scheiterten die Langfinger an der Tür eines Wintergartens. In beiden Fällen näherten sich die Täter über angrenzende Feldwege. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Rheinau unter der Telefonnummer: 07844 91149-0 in Verbindung zu setzen.

