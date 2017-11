POL-OG: Achern - Motorradfahrer übersehen

Achern (ots) - Eine Vorfahrtsverletzung hatte am Dienstagabend an der Einmündung der Illenauer Straße zur Hornisgrindestraße einen Unfall mit einem Leichtverletzten und etwa 2.500 Euro Sachschaden zur Folge. Beim Abbiegen in die Hornisgrindestraße übersah ein 80 Jahre alter Opel-Lenker gegen 19.40 Uhr einen in Richtung Sasbachwalden fahrenden Biker. Der 18-Jährige Motorradfahrer musste mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Achern gebracht werden.

