POL-OG: Bühl - Unfall unter Alkoholeinfluss

Bühl (ots) - Ein 44 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagvormittag mit einem in der Draisstraße geparkten Auto zusammengestoßen. Die Ursache des Malheurs war schnell gefunden, der Unfallfahrer hatte seinen Wagen gegen 10.20 Uhr mit deutlich über einem Promille in Richtung Ottersweier gesteuert. Nach Auswertung einer Blutprobe erwartet den BMW-Lenker neben einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung auch eine längere Zeit ohne Fahrerlaubnis.

