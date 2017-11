POL-OG: Bühl, A 5 - Geplatzter Reifen führt zu Unfall

Bühl (ots) - Am Dienstagnachmittag ist auf der A 5 am Anhänger eines Lastwagengespanns ein Reifen geplatzt, was in der Folge zu Beschädigungen an gleich mehreren Fahrzeugen führte. Der 52 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs war in Richtung Norden unterwegs, als seine Fahrt gegen 14.45 Uhr in Höhe Bühl abrupt unterbrochen wurde. Die Lenker eines weiteren Sattelzugs sowie eines Audi konnten den durch die Luft fliegenden und auf der Fahrbahn liegenden Fahrzeugteilen nicht mehr ausweichen, sodass ein Gesamtschaden von rund 5.000 bilanziert werden musste. Verletzt wurden niemand.

