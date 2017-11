POL-OG: Achern - Im Schlaf überrascht

Achern (ots) - Während sich ein 61-jähriger Fahrer am Dienstagabend auf dem Eurorasthof in seinem Sattelzug ausruhte, stieß ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen den geparkten Actros. Der Verursacher scherte sich nicht um das Malheur und hinterließ einen Schaden von etwa 2.500 Euro. Beim flüchtenden Fahrzeug könnte es sich ebenfalls um einen Sattelzug mit hellem Auflieger gehandelt haben. Wer hat gegen 20.30 Uhr den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum gesuchten Sattelzug oder dessen Fahrer geben? Potentielle Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07221/680-460 an die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden.

