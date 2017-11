POL-OG: Rheinau, Freistett - Versuchter Einbruch

Rheinau (ots) - Nach ersten Erkenntnissen dürften drei noch unbekannte Männer für einen versuchten Einbruch in eine Praxis in der Rheinstraße verantwortlich sein. In den frühen Dienstagmorgenstunden wurde das Trio von einer Zeugin dabei beobachtet, wie sie sich an der Scheibe der Eingangstür zu schaffen machten. Da die couragierte Frau daraufhin auf sich aufmerksam machte, suchten die ungebetenen Besucher ohne Beute das Weite. An dem Eingang blieb ein Schaden von rund 500 Euro zurück. Die Beamten des Polizeipostens Rheinau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell