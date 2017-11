POL-OG: Sinzheim, Leiberstung - Freilaufender Hund

Sinzheim (ots) - Ein freilaufender Hund sorgte an einer Schule in der Merkurstraße am Dienstagmorgen bei den dortigen ABC-Schützen für Aufsehen. Der Vierbeiner war in der Nähe bei seinem Besitzer ausgebüxt und kurz nach acht Uhr auf dem Schulhof aufgekreuzt. Durch ein anwesendes Elternteil konnte die Fellnase dem entsprechenden Besitzer zugeordnet werden, woraufhin das Tier abgeholt wurde. Zu einer Gefährdung der Kinder kam es nicht.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell