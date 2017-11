POL-OG: Mittelbaden - Senioren vermehrt Opfer dreister Trickdiebe

Mittelbaden (ots) - In den vergangenen vier Tagen wurden Senioren vermehrt Opfer dreister Trickdiebe. In den allermeisten Fällen wurden die meist betagten Passanten auf Supermarktparkplätzen hinterlistig ´übers Ohr gehauen´. Während die Art und Weise des Vorgehens der Betrüger in Details variierte, so hatte das Treiben doch immer dasselbe Ziel: Die Langfinger waren immer darauf aus, möglichst schnell und unbemerkt an das Bargeld ihrer arglosen Opfer zu gelangen. Am 13. November wurden drei Senioren in Oberkirch und Offenburg bestohlen. Die Opfer im Alter zwischen 73 und 84 Jahren wurden jeweils um den Wechsel von Bargeld zur Begleichung eines Parktickets gebeten. Hierbei gelang es den Dieben zunächst unbemerkt, mit flinken Fingern in die Portemonnaies ihrer Opfer zu greifen. Drei Tage zuvor wurden fünf ähnlich gelagerte Fälle vor Supermärkten in Offenburg, Rastatt, Baden-Baden und Bühl registriert. Ob ein und dieselben Täter für die festgestellten Taten verantwortlich sind ist unklar. Der bei den genannten Delikten entstandene Gesamtschaden beträgt über 1.000 Euro. Hinweise ihrer Polizei:

- Begegnen Sie Fremden gegenüber mit gesundem Misstrauen.

- Lehnen Sie Wechselgeldanfragen im Zweifel ab.

- Wenn es doch zum Diebstahl gekommen ist, melden Sie den Vorfall direkt an die Polizei.

/pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell