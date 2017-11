POL-OG: Gengenbach, Fußbach - Mit Sand gefüllte Plastiksäcke entzündet

Gengenbach (ots) - Ein kleines Feuer führte am Montagabend in einem Betreuungsheim in Fußbach zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Wehrleute der Feuerwehr Gengenbach mussten kurz nach 22 Uhr im Bereich eines Gemeinschaftshauses mehrere mit Sand gefüllte und in einer Holzkiste befindliche Plastiksäcke ablöschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer bewussten Inbrandsetzung auszugehen. Der entstandene Sachschaden dürfte als gering anzusehen sein. Das Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07803/9662-0 zu melden.

