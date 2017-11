POL-OG: Kehl - Im Streit verletzt

Kehl (ots) - Wegen Sorgerechtsangelegenheiten kam es am Montagmittag vor einer Behörde in der Richard-Wagner-Straße kurz nach 14:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Ein 35-jähriger Mann schlug dabei einer 53-jährigen Frau gegen deren Handgelenk und einem 27 Jahre alten Begleiter mit der Faust gegen den Kopf. Im Gegenzug nahm der jüngere drohend einen Stein in die Hand, setzte ihn jedoch nicht gegen seinen Widersacher ein. Den beiden Männern drohen nun Strafanzeigen.

