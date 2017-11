POL-OG: Steinach - Vorfahrt missachtet

Steinach (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten und einem Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro kam es am Montagmittag an der Einmündung der Prinzbacher Straße in die Hauptstraße. Gegen 12:15 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines Nissan von der Prinzbacher Straße nach links in die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah der 78 Jahre alte Mann offenbar die von links kommende, vorfahrberechtige 32-Jährige am Steuer ihres Volkswagens. Diese konnte den Unfall ebenfalls nicht mehr verhindern, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.

