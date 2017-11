POL-OG: Haslach - Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Haslach (ots) - Einen Schaden von etwa 2.000 Euro ließ ein Unbekannter am vergangenen Donnerstag zurück, nachdem er mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten VW Multivan in der Lindenstraße beschädigte. Der VW war im Bereich zwischen den Gebäuden sieben und neun geparkt gewesen, wo ihn sein Fahrer am vergangenen Donnerstag zwischen 6:45 Uhr und 18 Uhr abgestellt hatte. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen zu dem unbekannten Fahrzeugführer aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell