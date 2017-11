POL-OG: Offenburg - Handfester Streit

Offenburg (ots) - Der Streit zweier Männer in einer Bar in der Offenburger Hauptstraße hat in den heutigen Morgenstunden die Beamten des benachbarten Polizeireviers auf den Plan gerufen. Die beiden Männer im Alter von 21 und 27 Jahren waren gegen 1.45 Uhr derart miteinander in Streit geraten, dass nach einem Wortgefecht zur Bekräftigung der Argumente auch die Fäuste der Beteiligten eingesetzt wurden. Wie sich herausstellte, dürfte der Disput durch ausgiebigen Alkoholkonsum befeuert worden sein. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. /pb

