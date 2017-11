POL-OG: Oberkirch - Hoher Sachschaden

Oberkirch (ots) - Rund 20.000 Euro Sachschaden sind nach einem Auffahrunfall am heutigen Morgen auf der B 28 unweit des Kreisverkehrs zur L 98 zu beklagen. Ein 56 Jahre alter Audi-Fahrer bremste nach bisherigen Erkenntnissen seinen Wagen kurz nach 8.30 Uhr ohne ersichtlichen Grund ab. Ein nachfolgender Mercedes-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr dem Audi auf. Zu guter Letzt wurde auch der 22 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Sprinters von der Verkehrssituation vor ihm überrascht und prallte in das Heck des Mercedes. Während der Unfallaufnahme war die B 28 in Richtung Oberkirch kurzfristig gesperrt. Der Verkehr musste über die dortige Info-Bucht umgeleitet werden. Verletzt wurde niemand.

