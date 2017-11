POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Mit Alkohol unterwegs

Hohberg (ots) - Bei der Kontrolle eines Autofahrers in der Hauptstraße in Hohberg in der Nacht von Montag auf Dienstag konnte nicht nur festgestellt werden, dass der 71-Jährige nicht angeschnallt war. Bei einer genaueren Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes stellte sich heraus, dass der Corsa-Fahrer mit nahezu einer Promille am Steuer seines Autos saß. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

