POL-OG: Gaggenau - Fahrzeugbrand in einer Garage

Gaggenau (ots) - Zum Einsatz der Feuerwehr Gaggenau, dem Rettungsdienst und den Beamten des Polizeireviers Gaggenau kam es heute Morgen gegen 5:30 Uhr in der Panoramastraße. In der Doppelgarage eines Mehrfamilienhauses kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zum Brand eines Hyundai. Die Bewohner des dazugehörigen Hauses waren beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits alle in Sicherheit, weshalb keine Verletzten zu beklagen waren. Die Feuerwehr konnte durch das schnelle Eingreifen einen Schaden am Haus unterbinden. Ein ebenfalls in der Garage abgestellter Motorroller wurde durch den Brand beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend geschätzt werden, dürfte sich jedoch auf einen fünfstelligen Betrag belaufen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

