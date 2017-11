POL-OG: Offenburg - Mit Alkohol am Steuer

Offenburg (ots) - Bei Verkehrskontrollen des Polizeireviers Offenburg konnten am Sonntagabend zwei Autofahrer mit zu viel Alkohol im Blut festgestellt werden. Im ersten Fall fuhr gegen 20 Uhr ein 53-Jähriger auf der L98 in Fahrtrichtung Frankreich, beim Kreisverkehr in Neuried, über den dortigen Randstein sowie den angrenzenden Grünstreifen und den Radweg, bevor sein Auto in einem Feld zum Stillstand kam. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte beim Fahrer nach einem Test ein Wert von gut über einem Promille Alkohol festgestellt werden. Nur etwa eine Stunde später konnte in einem anderen Fall ein 42-Jähriger mit ebenfalls über einem Promille Alkohol im Blut kontrolliert werden. Der Mann war mit seinem Fahrzeug ebenfalls die L98 von Offenburg kommend in Richtung Kehl unterwegs. Die Führerscheine der beiden Autofahrer wurden einbehalten. Den beiden Männern stehen darüber hinaus Strafanzeigen ins Haus.

