POL-OG: Rastatt - Umfangreiche Ermittlungen nach Verkehrsunfall

Rastatt (ots) - Nach einem Unfall auf der L 77 zwischen Plittersdorf und Rastatt am Sonntagmorgen sind 8.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte zu beklagen. Nach ersten Ermittlungen hatte ein 20 Jahre alter Autofahrer kurz vor 6.30 Uhr auf regennasser Straße die Kontrolle über seinen BMW verloren, war ins Schleudern geraten und danach von der Landstraße abgekommen. Im Anschluss prallte der Wagen gegen einen Baum und kam zum Stillstand. Hierbei zog sich der Unfallverursacher schwere Verletzungen zu, sein 19 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Blessuren. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der junge Mann mit deutlich über einem Promille am Steuer des Wagens gesessen haben dürfte. Die Recherchen förderten zudem ans Tageslicht, dass er keinen Führerschein besitzt und wegen eines zurückliegenden Deliktes zur Begleichung eines Strafbefehls gesucht wurde. Dem aber nicht genug: Im Zuge der Ermittlungen trafen die Beamten auf den Besitzer des Wagens und Bruder des Unfallfahrers und stellten fest, dass Justitia ein reges Interesse am Antreffen des 24-Jährigen hatte. Nachdem dieser einen haftabwendenden vierstelligen Geldbetrag nicht vorlegen konnte, wurde er noch am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Seinen jüngeren Bruder erwartet nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe eine Strafanazeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlabunis.

