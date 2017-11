POL-OG: Kehl, Bodersweier - Styropor in Brand gesetzt

Kehl (ots) - Auf einem Firmengelände in der Steinertsausstraße kam es am Sonntagabend gegen 20 Uhr zum Brand mehrere entsorgter Styroporplatten. Ein Anwohner war durch den Geruch auf den Brand aufmerksam geworden und suchte die Ursache hierfür. Nachdem dem Mann den Brandort entdeckte, verständigte er geistesgegenwärtig die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kehl. Diese konnten schlimmeres verhindern. Der Anwohner bemerkte bei seiner Nachschau einen offenbar Jugendlichen, der sich mit einem Fahrrad von der Örtlichkeit entfernte. Die Ermittlungen zu dem Unbekannten wurden mittlerweile von den Beamten des Polizeireviers Kehl übernommen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich in Grenzen halten.

