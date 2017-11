POL-OG: Lahr, A5 - Unfall im Berufsverkehr

Lahr (ots) - Auf der A5 kam es am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr in Richtung Karlsruhe zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten, bei dem auch eine 31-Jährige leicht verletzt wurde. Auf Höhe der Anschlussstelle Lahr staute sich der Verkehr auf der rechten Spur, was zur Folge hatte, dass der 33 Jahre alte Fahrer eines Renault-Transporters und der 61-jährige Fahrer eines Fiat Ducato stark abbremsen mussten. Ein ihnen nachfolgender 20-jähriger VW Golf-Fahrer musste beim Erkennen der Situation eine Vollbremsung einleiten. Da er erkannte, dass ihm das Abbremsen bis zum Stillstand hinter diesen Fahrzeugen nicht reichen wird, wich der junge Mann auf den linken Fahrstreifen aus. Hier kollidierte er jedoch mit dem Renault Megane einer heranfahrenden 31-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Golf des jungen Mannes gegen die Fahrzeuge des 33- und des 61-Jährigen geschleudert. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Golf und dem Megane jeweils Totalschaden und sie mussten im Anschluss abgeschleppt werden. An den vier Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 25.000 Euro. Durch den Unfall war die linke Fahrspur in Richtung Karlsruhe bis zur Räumung der Unfallstelle blockiert, was einen Stau von etwa sechs Kilometern Länge zur Folge hatte. Gegen einen noch unbekannten Fahrer eines weißen Klein-Lastwagens mit FR-Kennzeichen werden ebenfalls Ermittlungen geführt. Dieser hielt auf der rechten Spur auf Höhe der zur Zeit gesperrten Anschlussstelle Lahr an und suchte sich im Anschluss einen Weg zwischen den Absperrbaken hindurch, um die Autobahn zu verlassen. Dies führte vermutlich zum starken Abbremsen des zuvor fließenden Verkehrs und möglicherweise auch zum Unfall der vier Fahrzeuge.

