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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Brand in einer Wohnanlage mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, den 07.08.2026 wurde der Rettungsleitstelle gegen 15:45 Uhr ein Brand in einer Wohnanlage im Schützenweg in Böblingen-Dagersheim gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten ausgehend von einer Wohnung im ersten Obergeschoss austretender Rauch und Flammen wahrgenommen werden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohneinheiten konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden, es wurde lediglich eine weitere Wohnung durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner der betreffenden Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht anwesend. Eine 34-jährige Bewohnerin des Wohnkomplexes erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 300.000 EUR. Die Brandwohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist bislang unklar, die Ermittlungen hierzu hat der Polizeiposten Ehningen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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