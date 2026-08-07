Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Ochsenbach: 68-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 68 Jahre alter Opel-Lenker erlitt bei einem Unfall am Freitagmorgen (07.08.2026) in der Dorfstraße in Ochsenbach schwere Verletzungen und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann befuhr die Dorfstraße von der Landesstraße 1110 kommend, als er gegen 09.50 Uhr vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kurz vor der Krebsgasse in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte dann mit einem abgestellten Bootsanhänger und stieß anschließend gegen eine Hauswand. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 68-Jährige nicht ordnungsgemäß angegurtet gewesen sein dürfte. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 35.000 Euro belaufen.

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