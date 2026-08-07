PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Ochsenbach: 68-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 68 Jahre alter Opel-Lenker erlitt bei einem Unfall am Freitagmorgen (07.08.2026) in der Dorfstraße in Ochsenbach schwere Verletzungen und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann befuhr die Dorfstraße von der Landesstraße 1110 kommend, als er gegen 09.50 Uhr vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kurz vor der Krebsgasse in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte dann mit einem abgestellten Bootsanhänger und stieß anschließend gegen eine Hauswand. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 68-Jährige nicht ordnungsgemäß angegurtet gewesen sein dürfte. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 35.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 14:16

    POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (07.08.2026) ereignete sich zwischen 07.10 Uhr und 08.45 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Straße "Am Holzbach" in Aldingen. Ein Sprinter stand zwischen 07.10 Uhr und 07.25 Uhr sowie zwischen 08.30 Uhr und 08.45 Uhr auf dem Parkplatz. Mutmaßlich dürfte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beim Rangieren ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 12:27

    POL-LB: Ludwigsburg: versuchter Raub in der Schorndorfer Straße

    Ludwigsburg (ots) - Nur knapp entging ein 25-Jähriger am Donnerstagabend (06.08.2026) in Ludwigsburg einem Raub zu seinem Nachteil. Der 25-Jährige wollte sein Smartphone verkaufen und hatte es auf einer Verkaufsplattform im Internet angeboten. Ein 24-Jähriger gab Kaufinteresse vor und die beiden trafen sich zum Abschluss des Geschäfts in Ludwigsburg. Gemeinsam fuhren sie mit dem VW des 24-Jährigen weg, angeblich um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren