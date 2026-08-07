Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (07.08.2026) ereignete sich zwischen 07.10 Uhr und 08.45 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Straße "Am Holzbach" in Aldingen. Ein Sprinter stand zwischen 07.10 Uhr und 07.25 Uhr sowie zwischen 08.30 Uhr und 08.45 Uhr auf dem Parkplatz. Mutmaßlich dürfte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beim Rangieren gegen die rechte hintere Fahrzeugseite des Sprinter gestoßen sein, so dass ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand. Der Unbekannte machte sich anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

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