Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Wohnwagen aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (31.07.2026) 08:00 Uhr und Sonntag (02.08.2026) 08:20 Uhr hatten es unbekannte Täter in der Bunsenstraße in Böblingen auf einen ordnungsgemäß geparkten Wohnwagen abgesehen. Die unbekannten Täter hebelten eine Türe des Wohnwagens auf und hinterließen dort einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Anschließend entwendeten sie diverses Camping- und Freizeitsportzubehör im Gesamtwert von rund 750 Euro aus dem Inneren des Wohnwagens. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

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