Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Auseinandersetzung zwischen Radfahrer und Fußgänger parallel der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen einem 60 Jahre alten Fußgänger, der mit seinem Hund unterwegs war, und einem noch unbekannten Radfahrer ist es am Samstag (01.08.2026) gegen 17.50 Uhr auf dem Geh- und Radweg parallel der Stuttgarter Straße in Kornwestheim zu einem Disput gekommen. Der Fußgänger befand sich auf dem Streckenabschnitt zwischen der Linden- und der Hauffstraße, als er von dem Radfahrer überholt wurde. Als der 60-Jährige dem Radfahrer seine gefahrene Geschwindigkeit vorhielt, drehte der Radler um und trat den Fußgänger. Passanten griffen ein und versuchten zu schlichten. Als der leicht verletzte Fußgänger mitteilte, dass er die Polizei einschalten werde, ergriff der Unbekannte die Flucht und fuhr stadtauswärts davon. Der Fahrradfahrer soll mit einem Rennrad unterwegs gewesen sein. Er wurde als etwa 175 cm groß und etwa 45 Jahre alt beschrieben. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

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