Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 35 Jahre alter E-Scooter-Fahrer am Samstag (01.08.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 19.00 Uhr in Jettingen gestürzt war.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 35-Jährige die Heilbergstraße in Richtung Nagolder Straße entlang. Kurz nach der Einmündung zur Wittumstraße verlor er möglicherweise aufgrund von Alkoholeinfluss die Kontrolle über den Roller und stürzte schwer.

Da die genauen Unfallumstände noch unklar sind, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg nun Zeugen, Tel. 0711 6869-0, E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.

Insbesondere wird eine etwa 60 Jahre alte und ca. 175 cm große Frau mit grau meliertem Haar gesucht, die zu Fuß im Bereich des Unfallortes unterwegs gewesen sein soll und möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann.

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