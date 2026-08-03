Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall auf der L 1138 fordert sechs leicht verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Sechs leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag (02.08.2026) gegen 15.00 Uhr auf der Landesstraße 1138 auf Höhe des Parkplatzes Monrepos bei Ludwigsburg ereignete. Eine 56 Jahre alte VW-Lenkerin befuhr zunächst die L 1138 in Richtung Freiberg am Neckar, um auf Höhe des Parkplatzes Monrepos nach links auf diesen abzubiegen. Vermutlich übersah sie hierbei einen entgegenkommenden Skoda, in dem ein 63 Jahre alter Fahrer und eine 61-jährige Beifahrerin saßen, und es kam zu einem Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda gegen einen Mini geschleudert, der im Ausfahrtsbereich des Parkplatzes in Richtung der L 1138 stand. Der Mini war mit einer 46 Jahre alten Fahrerin, einer 74-jährigen Beifahrerin und zwei sieben und zehn Jahren alten Kindern besetzt. Bis auf den zehnjährigen Jungen erlitten alle Beteiligten leichte Verletzungen. Die 56 Jahre alte Frau, die beiden 46- und 74-Jährigen und der siebenjährige Junge wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der VW und der Skoda wurden abgeschleppt. Der Mini konnte zunächst auf dem Parkplatz abgestellt werden. Während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten, die die Straßenmeisterei durchführte, war die L 1138 bis gegen 17.30 Uhr vollständig gesperrt.

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