Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: BAB 8

Sindelfingen: 69-Jähriger nach Verkehrsunfall nachträglich verstorben

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Montag (27.07.2026) ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 bei Sindelfingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Peugeot-Lenker schwer verletzt wurde. Der 69-Jährige war mit seinem Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Aufpralldämpfer. Nachdem sein Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn abgewiesen wurde, kollidierte es mit einem Lkw-Gespann (wir berichteten am 28.07.2026 um 13:24 unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6322921).

Der 69-Jährige wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Freitag (31.07.2026) seinen schweren Verletzungen erlag.

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