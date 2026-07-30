Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Neunjähriger verletzt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (29.07.2026), gegen 11.20 Uhr in Bönnigheim ereignete.

Ein neun Jahre alter Junge überquerte zu Fuß die Burgstraße an der Kreuzung zur Cleebronner Straße/Michaelsbergstraße. Als ein schwarzer Pkw die Burgstraße in Richtung Freudentaler Straße entlangfuhr, den der Junge zuvor nicht wahrgenommen hatte, erschrak der Neunjährige sich mutmaßlich, stolperte und stürzte auf der Fahrbahn. Während der Junge den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen erlitt, setzte der unbekannte Pkw-Lenker seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Unter der Tel. 07142 405-0 sowie per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

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