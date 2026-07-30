PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Neunjähriger verletzt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (29.07.2026), gegen 11.20 Uhr in Bönnigheim ereignete.

Ein neun Jahre alter Junge überquerte zu Fuß die Burgstraße an der Kreuzung zur Cleebronner Straße/Michaelsbergstraße. Als ein schwarzer Pkw die Burgstraße in Richtung Freudentaler Straße entlangfuhr, den der Junge zuvor nicht wahrgenommen hatte, erschrak der Neunjährige sich mutmaßlich, stolperte und stürzte auf der Fahrbahn. Während der Junge den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen erlitt, setzte der unbekannte Pkw-Lenker seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Unter der Tel. 07142 405-0 sowie per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 09:38

    POL-LB: Remseck am Neckar: Unfallflucht auf Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (29.07.2026) zwischen 06.30 Uhr und 18.30 Uhr einen auf einem Park-and-Ride-Parkplatz in der Straße "Am Holzbach" in Remseck am Neckar geparkten Renault. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 16:45

    POL-LB: Gerlingen: 13-jähriger Fahrradfahrer beim Überqueren der Gleise von Stadtbahn erfasst

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag, den 28.07.2026 kam es gegen 17:20 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang für Fußgänger in Gerlingen zu einem Unfall mit einer Stadtbahn. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer wollte die Schienen der Stadtbahn auf Höhe der Jakob-Bleyer-Straße überqueren. Aus noch unbekannten Gründen missachtete er dabei das orangene Blinklicht und ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 16:40

    POL-LB: Markgröningen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Montagabend (27.07.2026) 20:00 Uhr und Dienstagabend (28.07.2026) 18:00 Uhr schlugen Unbekannte in der Straße "Finstere Gasse" in Markgröningen die Seitenscheibe eines dort geparkten Toyota ein, sodass ein Schaden von circa 1.500 Euro entstand. Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 93270 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren