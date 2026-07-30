Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (29.07.2026) zwischen 06.30 Uhr und 18.30 Uhr einen auf einem Park-and-Ride-Parkplatz in der Straße "Am Holzbach" in Remseck am Neckar geparkten Renault. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 sowie per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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