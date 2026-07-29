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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: 13-jähriger Fahrradfahrer beim Überqueren der Gleise von Stadtbahn erfasst

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag, den 28.07.2026 kam es gegen 17:20 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang für Fußgänger in Gerlingen zu einem Unfall mit einer Stadtbahn. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer wollte die Schienen der Stadtbahn auf Höhe der Jakob-Bleyer-Straße überqueren. Aus noch unbekannten Gründen missachtete er dabei das orangene Blinklicht und bemerkte die aus Gerlingen kommende U6 in Richtung Stuttgart zu spät. Der Zugführer leitete zwar eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Fahrrad des Jungen erfasst und noch etwa 14 Meter mitgeschleift wurde. Der 13-Jährige selbst konnte sich unmittelbar vor der Kollision durch einen Sprung ins Gebüsch in Sicherheit bringen und blieb glücklicherweise unverletzt. Die etwa 60 bis 80 Fahrgäste konnten den Zug unverletzt an der nächsten Haltestelle verlassen.

Die Bahnstrecke sowie die angrenzende Kreuzung Jakob-Bleyer-Straße / Feuerbacher Straße waren während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zur Schadenshöhe am Zug dauern an. Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen, die Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter Tel. 07156 4352-0 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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